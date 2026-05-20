Россиян предупредили о мошенниках, использующих домовые чаты

Мошенники стли всё чаще использовать в своих целях открытые чаты жилых комплексов и многоквартирных домов. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

Юрист назвал самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников

По его словам, указанные платформы постепенно превращаются для злоумышленников в аналог «живой базы данных», в которой граждане сами публикуют массу информации о себе и соседях.

В частности, аферисты могут узнать в таких чатах о том, «кто недавно переехал, делает ремонт, уехал в отпуск, продает технику».

«Если раньше мошенникам приходилось покупать слитые базы или обзванивать людей почти вслепую, то теперь часть информации пользователи выкладывают самостоятельно», — предупредил Бориславский.

Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали активно использовать для обмана тему планового отключения горячей воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеМошенничествоМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры