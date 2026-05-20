Россиян предупредили о мошенниках, использующих домовые чаты
Мошенники стли всё чаще использовать в своих целях открытые чаты жилых комплексов и многоквартирных домов. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.
По его словам, указанные платформы постепенно превращаются для злоумышленников в аналог «живой базы данных», в которой граждане сами публикуют массу информации о себе и соседях.
В частности, аферисты могут узнать в таких чатах о том, «кто недавно переехал, делает ремонт, уехал в отпуск, продает технику».
«Если раньше мошенникам приходилось покупать слитые базы или обзванивать людей почти вслепую, то теперь часть информации пользователи выкладывают самостоятельно», — предупредил Бориславский.
Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали активно использовать для обмана тему планового отключения горячей воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
