Игроки «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч ЛЕ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» отравились после поездки в Молдавию на матч Лиги Европы УЕФА с местным «Шерифом», сообщает The Sun.
По данным издания, игра прошла 15 сентября, а на следующий день 12 игроков клуба почувствовали недомогание. В настоящее время руководство «Манчестер Юнайтед» пытается определить причину. Рассматривается как пища, которую игроки съели в Кишинёве, так и питание в самолёте на обратном пути.
Ранее в больницу Всеволожска Ленинградской области доставили годовалого младенца в тяжелом состоянии, по предварительной информации, ребёнок отравился марихуаной, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Киргизия и Таджикистан подписали протокол о мирном урегулировании конфликта
- Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевскую усыпальницу
- Игроки «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч ЛЕ
- Глава СПЧ Фадеев раскритиковал критикующих спецоперацию деятелей культуры
- В Воронеже арестовали напавшего на росгвардейцев мужчину
- В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек
- СМИ: болгарский суд разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера
- Аналитик спрогнозировал скачок цен на газ в Европе в феврале
- Итальянский журналист предсказал Евросоюзу хлебный бунт
- Германия поставит Украине две РСЗО Mars II и 50 бронемашин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru