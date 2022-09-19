Игроки «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч ЛЕ

По данным издания, игра прошла 15 сентября, а на следующий день 12 игроков клуба почувствовали недомогание. В настоящее время руководство «Манчестер Юнайтед» пытается определить причину. Рассматривается как пища, которую игроки съели в Кишинёве, так и питание в самолёте на обратном пути.

Ранее в больницу Всеволожска Ленинградской области доставили годовалого младенца в тяжелом состоянии, по предварительной информации, ребёнок отравился марихуаной, сообщают «Невские новости».

