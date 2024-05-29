Игроки хоккейной сборной Чехии сломали кубок за победу на ЧМ-2024
29 мая 202411:28
Хоккеисты сборной Чехии сломали кубок, который завоевали на прошедшем в Праге и Остраве чемпионате мира 2024 года.
Спортсмены сломали трофей во время празднования победы. Форвард команды Яхим Конделик опубликовал в соцсетях видео, на котором защитник Михал Кемпны продемонстрировал сломанный кубок.
Ранее хоккейная сборная Чехии обыграла Швейцарию в финале мирового первенства со счетом 2:0, напоминает RT. Чехи стали чемпионами в седьмой раз, завоевав кубок впервые с 2010 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru