Колумбийский велогонщик умер через несколько дней после падения в гонке
Велогонщик из команды NU Colombia Кристиан Камило Муньос получил травму во время соревнований и через несколько дней умер. Об этом заявили в Колумбийской федерации велоспорта.
Спортсмен во время гонки «Тур дю Жюра» во Франции 18 апреля упал и получил травму колена. Вскоре медики выявили трудно поддающуюся лечению инфекцию, в последние дни состояние 30-летнего гонщика резко ухудшилось.
Как отметили в федерации велоспорта, Муньос скончался «в результате осложнений, возникших после аварии, произошедшей в прошлую субботу».
«Кристиана будут помнить за его преданность, дисциплину и характер как на велосипеде, так и в жизни», - заявили в объединении.
Ранее в Китае итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер во время Всемирных игр в ходе прохождения дистанции по спортивному ориентированию.
- В Орловской области при атаке дронов поврежден частный дом
- Второе ЧП за неделю: В горах Бурятии на туристов сошла лавина
- Володин прибыл в Северную Корею с рабочим визитом
- Адвокат Чанышев допустил, что Дурова могут заочно арестовать в РФ
- Над Россией уничтожили 127 украинских дронов
- Телеграм: Сложная «Дружба» и демарш болгар
- В Челябинской области пресекли попытку атаки БПЛА на объект инфраструктуры
- После атаки БПЛА на Екатеринбург к медикам обратились шесть человек
- На внешней стороне МКАД в Москве опрокинулся грузовик