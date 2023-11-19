Игрок «Спартака» Зиньковский заявил, что живет на 200 тыс рублей в месяц

По словам спортсмена, он тратит «мало». Средства уходят на еду, посещение ресторана раз в неделю и помощь родителям.

«150–200 тысяч выходит», - сказал футболист в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

27-летний Зиньковский переехал из Самары в Москву летом прошлого года. До этого он выступал за «Крылья Советов».

В беседе с «Газетой.Ru» бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что клуб превратился из лидера чемпионата в середняка, передает «Радиоточка НСН».

