Футболисты «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»
Четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед игрой с «Ахматом» в Грозном в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом телеканалу «Матч ТВ» сообщил главный тренер сочинцев Роберт Морено.
По его словам, после обеда несколько игроков почувствовали себя плохо. Со временем их стало больше.
Морено отметил, что у игроков была диарея и тошнота. В итоге симптомы отравления диагностировали у 14 футболистов и пяти человек из персонала, уточнил он.
По данным «Чемпионата», за несколько часов до матча «Сочи» просил перенести встречу. Перед началом игры диктор стадиона объявил, что она начнется с небольшой задержкой.
«Сочи» является аутсайдером РПЛ. Ранее команда Морено обыграла московский «Спартак», после чего красно-белые приняли решение уволить своего главного тренера Гильермо Абаскаля, напоминает «Радиоточка НСН».
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