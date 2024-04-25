Футболисты «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»

Четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед игрой с «Ахматом» в Грозном в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом телеканалу «Матч ТВ» сообщил главный тренер сочинцев Роберт Морено.

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По его словам, после обеда несколько игроков почувствовали себя плохо. Со временем их стало больше.

Морено отметил, что у игроков была диарея и тошнота. В итоге симптомы отравления диагностировали у 14 футболистов и пяти человек из персонала, уточнил он.

По данным «Чемпионата», за несколько часов до матча «Сочи» просил перенести встречу. Перед началом игры диктор стадиона объявил, что она начнется с небольшой задержкой.

«Сочи» является аутсайдером РПЛ. Ранее команда Морено обыграла московский «Спартак», после чего красно-белые приняли решение уволить своего главного тренера Гильермо Абаскаля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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