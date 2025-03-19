Игрок ФК «Зенит» Луис Энрике стал самым дорогим игроком РПЛ

В ТОП-10 попали только три футболиста с российским паспортом. Это занявший третье место игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (20 млн евро), ставший четвёртым Константин Тюкавин из столичного «Динамо» (16 млн евро), а также Максим Глушенков из «Зенита» (15 млн евро, 6-е место).

Второе место в списке у игрока «сине-бело-голубых» Вендела (20 млн евро). Пятым стал Ливай Гарсия из «Спартака» (15 млн евро). Его одноклубники Манфред Угальде (15 млн евро) и Эсекьель Барко (14 млн евро) - седьмой и восьмой в списке, соответственно. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (14 млн евро) стал девятым, а замкнул десятку Лусиано Гонду («Зенита», 12 млн евро).

Ранее Сперцян заявил, что ни разу не пожалел о том, что решил играть за сборную Армении, а не России, сообщает RT.