Игрок ФК «Зенит» Луис Энрике стал самым дорогим игроком РПЛ
Авторитетный портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг рыночной стоимости футболистов, играющих в Российской Премьер-Лиге. Самым дорогим стал игрок ФК «Зенит» Луис Энрике, которого оценили в 25 млн евро.
В ТОП-10 попали только три футболиста с российским паспортом. Это занявший третье место игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (20 млн евро), ставший четвёртым Константин Тюкавин из столичного «Динамо» (16 млн евро), а также Максим Глушенков из «Зенита» (15 млн евро, 6-е место).
Второе место в списке у игрока «сине-бело-голубых» Вендела (20 млн евро). Пятым стал Ливай Гарсия из «Спартака» (15 млн евро). Его одноклубники Манфред Угальде (15 млн евро) и Эсекьель Барко (14 млн евро) - седьмой и восьмой в списке, соответственно. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (14 млн евро) стал девятым, а замкнул десятку Лусиано Гонду («Зенита», 12 млн евро).
Ранее Сперцян заявил, что ни разу не пожалел о том, что решил играть за сборную Армении, а не России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru