Блогера Литвина задержали после драки на стадионе
Блогера Михаила Литвина задержала полиция после нападения на болельщика во время матча его команды с футболистами СКА Ростов-на-Дону Медиалиги, передает «Матч ТВ» со ссылкой на президента футбольной Медиалиги Николая Осипова.
Как сообщают СМИ, блогер подбежал к толпе и ударил одного из фанатов. К конфликту присоединился рэпер Баста (владелец СКА) и защитил болельщиков своего футбольного клуба.
На Литвина составили протокол о мелком хулиганстве. Блогеру грозит до 15 суток ареста, суда он будет ждать в изоляторе временного содержания, пишут СМИ.
Ранее в Биробиджане матч между хоккеистами команды «Тафгай» и командой «Фантом» из сотрудников местного управления Федеральной службы безопасности, закончился дракой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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