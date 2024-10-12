Блогера Литвина задержали после драки на стадионе

Блогера Михаила Литвина задержала полиция после нападения на болельщика во время матча его команды с футболистами СКА Ростов-на-Дону Медиалиги, передает «Матч ТВ» со ссылкой на президента футбольной Медиалиги Николая Осипова.

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Как сообщают СМИ, блогер подбежал к толпе и ударил одного из фанатов. К конфликту присоединился рэпер Баста (владелец СКА) и защитил болельщиков своего футбольного клуба.

На Литвина составили протокол о мелком хулиганстве. Блогеру грозит до 15 суток ареста, суда он будет ждать в изоляторе временного содержания, пишут СМИ.

Ранее в Биробиджане матч между хоккеистами команды «Тафгай» и командой «Фантом» из сотрудников местного управления Федеральной службы безопасности, закончился дракой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин www.youtube.com
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