Ветеран «Спартака»: «Зенит» даст бой «Бенфике» — Дзюба в порядке!

На стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоится матч между питерским «Зенитом» и местной «Бенфикой». Игра в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня, 10 декабря, в 23 часа по московскому времени. Большинство экспертов делают ставку на «орлов», помещая сине-бело-голубых в аутсайдеры поединка.

Свое несогласие с коллегами высказал в эфире НСН двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.

«Я не думаю, что "Зенит" там может проиграть. Конечно, проиграть может любая команда, это же футбол, игра. Но "Зенит" сейчас находится в хорошем состоянии, команда на ходу, много комбинирует, забивает, Дзюба в порядке. Есть повод думать, что мы дадим "Бенфике" бой. Я думаю, что 50 на 50 [шансы выиграть] и это мы играем в гостях, не стоит забывать. У "Бенфики" преимущество только в этом, что они хозяева. В остальном "Зенит" выглядит прилично, он должен дать бой», - сказал Рейнгольд.

Собеседник НСН также отметил, что сложившееся мнение, что российские футбольные топ-команды уступают западным, справедливо.