Ветеран «Спартака»: «Зенит» даст бой «Бенфике» — Дзюба в порядке!
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в эфире НСН заявил, что у «Зенита» и «Бенфики» одинаковые шансы на победу в Лиссабоне.
На стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоится матч между питерским «Зенитом» и местной «Бенфикой». Игра в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня, 10 декабря, в 23 часа по московскому времени. Большинство экспертов делают ставку на «орлов», помещая сине-бело-голубых в аутсайдеры поединка.
Свое несогласие с коллегами высказал в эфире НСН двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.
«Я не думаю, что "Зенит" там может проиграть. Конечно, проиграть может любая команда, это же футбол, игра. Но "Зенит" сейчас находится в хорошем состоянии, команда на ходу, много комбинирует, забивает, Дзюба в порядке. Есть повод думать, что мы дадим "Бенфике" бой. Я думаю, что 50 на 50 [шансы выиграть] и это мы играем в гостях, не стоит забывать. У "Бенфики" преимущество только в этом, что они хозяева. В остальном "Зенит" выглядит прилично, он должен дать бой», - сказал Рейнгольд.
Собеседник НСН также отметил, что сложившееся мнение, что российские футбольные топ-команды уступают западным, справедливо.
«Неудачно выступаем, потому что нет такого мастерства, какое должно быть в Европе. Это наша беда. К Европе нужно готовиться основательно, потому что там и деньги другие, и другие требования. Поэтому я повторюсь, если вы, ребята, играете в Европе, вы должны играть вдвойне лучше, чем в России, там вы показываете лицо нашего футбола… Как только дверь приоткроется, их [российские команды] оттуда сразу же выпроваживают культурно. Потому что не хватает энергии, самоотдачи и мастерства. Это не только от футболистов зависит, но и от того, как работают наши чиновники, специалисты и тренера с молодежью», - заключил ветеран футбола.
Отметим, «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов – 2019/20 в конце ноября обыграл «Лион» со счетом 2:0. По результатам матча Дзюба и его команда набрали семь очков и вышли на вторую строку в группе, тем самым обогнав «Лион». Сейчас у клубов равное количество очков. Сегодня состоятся два решающих матча «Зенит» против «Бенфики» и «Лион» против «Лейпцига». Команда из Санкт-Петербурга не сможет выйти в плей-офф, если «Лион» победит.
Ранее бывший игрок российской сборной по футболу Сергей Кирьяков в эфире НСН рассказал о перспективах ЦСКА, «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» в текущем футбольном сезоне.
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