Игорь Никитин снова стал главным тренером ХК ЦСКА

В сообщении говорится, что контракт со специалистом рассчитан на пять лет, до конца сезона 2029/2030.

«Игорь Валерьевич уже работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина», - напомнили в клубе.

Отмечается, что в тренерский штаб нового наставника вошли тренеры Дмитрий Юшкевич, Александр Попов и Рашит Давыдов, а также Дмитрий Пирожков и Владислав Брызгалов.

Ранее в IIHF заявили, что российскую хоккейную сборную не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года, сообщает RT.

