Игорь Никитин снова стал главным тренером ХК ЦСКА
Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА стал Игорь Никитин. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
В сообщении говорится, что контракт со специалистом рассчитан на пять лет, до конца сезона 2029/2030.
«Игорь Валерьевич уже работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина», - напомнили в клубе.
Отмечается, что в тренерский штаб нового наставника вошли тренеры Дмитрий Юшкевич, Александр Попов и Рашит Давыдов, а также Дмитрий Пирожков и Владислав Брызгалов.
Ранее в IIHF заявили, что российскую хоккейную сборную не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года, сообщает RT.
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