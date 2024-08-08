Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего главного тренера ПФК ЦСКА Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Газзаев, который является экспертом-консультантом комитета сборных команд Российского футбольного союза, получил награду «за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта».

Ранее пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Александр Натрускин
ТЕГИ:ТренерНаградаВладимир ПутинВалерий Газзаев

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