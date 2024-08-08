Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего главного тренера ПФК ЦСКА Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Газзаев, который является экспертом-консультантом комитета сборных команд Российского футбольного союза, получил награду «за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта».
Ранее пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru