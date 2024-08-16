Акинфеев отказался ставить себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что ему приятно, когда его ставят в один ряд с прославленными голкиперами.

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По его словам, «это льстит», но он относится к этом у спокойно, ибо не намерен «залезать к легендам».

«Никогда в жизни не поставлю себя с Львом Яшиным или с Ринатом Дасаевым в один ряд... Мне приятно, но внимание не заостряю», - сказал голкипер.

Ранее Акинфеев был признан лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Юлия Честнова
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