Акинфеев отказался ставить себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым
16 августа 202414:32
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что ему приятно, когда его ставят в один ряд с прославленными голкиперами.
По его словам, «это льстит», но он относится к этом у спокойно, ибо не намерен «залезать к легендам».
«Никогда в жизни не поставлю себя с Львом Яшиным или с Ринатом Дасаевым в один ряд... Мне приятно, но внимание не заостряю», - сказал голкипер.
Ранее Акинфеев был признан лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru