Акинфеев отказался ставить себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым

По его словам, «это льстит», но он относится к этом у спокойно, ибо не намерен «залезать к легендам».

«Никогда в жизни не поставлю себя с Львом Яшиным или с Ринатом Дасаевым в один ряд... Мне приятно, но внимание не заостряю», - сказал голкипер.

Ранее Акинфеев был признан лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

