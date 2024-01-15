Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года

Возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА. Торжественная церемония проходит в Лондоне.

Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

В числе номинантов также были главные тренеры итальянских клубов «Интер» и «Наполи» Симоне Индзаги и Лучано Спалетти.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. В августе клуб стал победителем Суперкубка УЕФА.

В ноябре 2023 года спортивные СМИ признали Гвардиолу лучшим тренером года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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