Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года

В числе номинантов также были главные тренеры итальянских клубов «Интер» и «Наполи» Симоне Индзаги и Лучано Спалетти.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. В августе клуб стал победителем Суперкубка УЕФА.

В ноябре 2023 года спортивные СМИ признали Гвардиолу лучшим тренером года, напоминает «Радиоточка НСН».

