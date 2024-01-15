Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года
Возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА. Торжественная церемония проходит в Лондоне.
В числе номинантов также были главные тренеры итальянских клубов «Интер» и «Наполи» Симоне Индзаги и Лучано Спалетти.
Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. В августе клуб стал победителем Суперкубка УЕФА.
В ноябре 2023 года спортивные СМИ признали Гвардиолу лучшим тренером года, напоминает «Радиоточка НСН».
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