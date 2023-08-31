Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2022/23 по версии УЕФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан УЕФА лучшим тренером сезона -2022/23, передает портал Чемпионат.com. Торжественная церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 и оглашения имен лучшего тренера и лучшего футболиста прошла в Монако.
Помимо каталонца на этот титул претендовали итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
В прошедшем сезоне подопечные Гвардиолы выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также стали победителями Лиги Чемпионов УЕФА.
Ранее Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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