Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2022/23 по версии УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан УЕФА лучшим тренером сезона -2022/23, передает портал Чемпионат.com. Торжественная церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 и оглашения имен лучшего тренера и лучшего футболиста прошла в Монако.

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Помимо каталонца на этот титул претендовали итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

В прошедшем сезоне подопечные Гвардиолы выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также стали победителями Лиги Чемпионов УЕФА.

Ранее Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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