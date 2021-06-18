Хорватия вничью сыграла с Италией в матче Евро-2020
Национальная сборная Хорватии завершила вничью матч с командой Чехии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020.
Счет составил 1:1. Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Отмечается, что счет открыл реализовавший пенальти чешский нападающий Патрик Шик на 37-й минуте. Шик стал автором трех голов в двух матчах, что сделало его лидером таблицы бомбардиров турнира. Счет сравнял хорват Иван Перишич на 47-й минуте встречи.
Чехия возглавляет турнирную таблицу группы D с четырьмя баллами. Хорваты с одним баллом находятся на третьей строчке. На втором месте располагается Англия с тремя очками, замыкают таблицу шотландцы с нулем баллов.
Стадион в Глазго рассчитан на 51 866 человек, однако из-за пандемии COVID-19 матчи Евро в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- Ограничение авиасообщения с Танзанией продлили до 19 июля
- Хорватия вничью сыграла с Италией в матче Евро-2020
- СМИ: США приостановили военную помощь Украине
- В России 16,1 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID
- В Перу 17 человек погибли при падении автобуса в ущелье
- Названы симптомы заболевания «индийским» штаммом COVID-19
- Петербургского депутата Резника отправили под домашний арест
- «Газпром» признал рекордную утечку метана
- Глава Евродипломатии оценил решение России выйти из ДОН
- Мантуров: Дефицита вакцин в России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru