Хорватия вничью сыграла с Италией в матче Евро-2020

Национальная сборная Хорватии завершила вничью матч с командой Чехии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020.

Счет составил 1:1. Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Отмечается, что счет открыл реализовавший пенальти чешский нападающий Патрик Шик на 37-й минуте. Шик стал автором трех голов в двух матчах, что сделало его лидером таблицы бомбардиров турнира. Счет сравнял хорват Иван Перишич на 47-й минуте встречи.

Чехия возглавляет турнирную таблицу группы D с четырьмя баллами. Хорваты с одним баллом находятся на третьей строчке. На втором месте располагается Англия с тремя очками, замыкают таблицу шотландцы с нулем баллов.

Стадион в Глазго рассчитан на 51 866 человек, однако из-за пандемии COVID-19 матчи Евро в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.