Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф со второго места в группе
22 июня 202123:58
Сборная Хорватии обыграла Шотландию со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
Матч проходил в Глазго (Шотландия). Единственный гол в составе шотландской сборной забил полузащитник Каллум Макгрегор. У хорватов отличились полузащитники Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич.
Хорватия выходит в плей-офф чемпионата Европы с четырьмя баллами. Она заняла второе место в группе. Шотландия покидает турнир, она находится на четвертом месте с одним баллом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru