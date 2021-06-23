Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф со второго места в группе

Сборная Хорватии обыграла Шотландию со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Матч проходил в Глазго (Шотландия). Единственный гол в составе шотландской сборной забил полузащитник Каллум Макгрегор. У хорватов отличились полузащитники Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич.

Хорватия выходит в плей-офф чемпионата Европы с четырьмя баллами. Она заняла второе место в группе. Шотландия покидает турнир, она находится на четвертом месте с одним баллом.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020ФутболХорватияШотландия
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