Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Мужская сборная России по хоккею обыграла соперников из Дании и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине.
Четвертьфинальный матч национальных команд завершился со счетом 3:1. У россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Кроме того, шайбу в ворота соперника отправил игрок сборной Дании Франс Нильсен.
Ранее женская сборная России по хоккею выбыла из олимпийских соревнований, напоминает «Свободная пресса». Спортсменки в четвертьфинале Игр проиграли команде Швейцарии.
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