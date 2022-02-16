Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею обыграла соперников из Дании и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине.

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Четвертьфинальный матч национальных команд завершился со счетом 3:1. У россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Кроме того, шайбу в ворота соперника отправил игрок сборной Дании Франс Нильсен.

Ранее женская сборная России по хоккею выбыла из олимпийских соревнований, напоминает «Свободная пресса». Спортсменки в четвертьфинале Игр проиграли команде Швейцарии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыСборная России По Хоккею
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