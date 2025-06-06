Штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон был заранее осведомлен о планах украинских чиновников опубликовать так называемую «черную бухгалтерию» Партии регионов — документы, ставшие поводом для отставки главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в 2016 году. Об этом сообщает The Federalist со ссылкой на документы, обнародованные сенатором Чаком Грассли.

По данным издания, 30 мая 2016 года сотрудница аналитической компании Fusion GPS Нелли Ор, сотрудничавшая с предвыборной командой Клинтон, предупредила своего супруга Брюса Ора, занимавшего тогда руководящую должность в министерстве юстиции США, о готовящейся публикации компрометирующих материалов. Та же информация была передана двум федеральным прокурорам. Первая публикация о «черной бухгалтерии» появилась в украинской прессе лишь на следующий день.