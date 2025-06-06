СМИ: Штаб Клинтон в 2016-ом знал о компромате Киева против команды Трампа

Штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон был заранее осведомлен о планах украинских чиновников опубликовать так называемую «черную бухгалтерию» Партии регионов — документы, ставшие поводом для отставки главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в 2016 году. Об этом сообщает The Federalist со ссылкой на документы, обнародованные сенатором Чаком Грассли.

По данным издания, 30 мая 2016 года сотрудница аналитической компании Fusion GPS Нелли Ор, сотрудничавшая с предвыборной командой Клинтон, предупредила своего супруга Брюса Ора, занимавшего тогда руководящую должность в министерстве юстиции США, о готовящейся публикации компрометирующих материалов. Та же информация была передана двум федеральным прокурорам. Первая публикация о «черной бухгалтерии» появилась в украинской прессе лишь на следующий день.

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The Federalist отмечает, что в материале, опубликованном 31 мая украинским политиком и критиком Трампа Сергеем Лещенко, не содержалось упоминаний о Манафорте или американских выборах. Позднее Лещенко признал, что публикация была направлена на вмешательство в избирательный процесс в США.

Расследование по «черной бухгалтерии» Партии регионов привело к громкому скандалу, отставке Манафорта с поста руководителя штаба Трампа и последующим судебным разбирательствам. Издание указывает, что представленные документы свидетельствуют о возможной координации между сторонниками Клинтон и украинскими политиками с целью дискредитации оппонента в ходе предвыборной кампании, передает «Радиоточка НСН».

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