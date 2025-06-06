СМИ: Трамп в переговорах с Китаем делает акцент на экономике и торговле
Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает основной упор на торговые вопросы, тогда как тема Украины, включая предполагаемое сотрудничество Пекина с российским оборонным сектором, отходит на второй план. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
По их издания, Белый дом рассматривает отношения с Китаем преимущественно через призму экономических интересов, стремясь добиться уступок в области тарифов и доступа к китайскому рынку. Один из собеседников агентства отметил, что в недавнем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему украинского конфликта или связей Пекина с Москвой. По словам источника, президент дал понять, что главным приоритетом остается торговля, а не геополитические вопросы.
Такой подход, как подчеркивает Bloomberg, отражает стремление новой администрации дистанцироваться от внешнеполитической стратегии предыдущего президента Джо Байдена. В годы его президентства США неоднократно критиковали Китай за предполагаемую помощь российской оборонной промышленности и вводили санкции, обвиняя Пекин в поставках технологий военного назначения.
В то же время издание указывает, что вопрос предполагаемой поддержки Китая может вновь подняться на повестке предстоящего саммита G7 в Канаде. Ряд европейских стран рассчитывает на более жесткую позицию США в отношении Пекина и настаивает на включении украинской тематики в обсуждения на высшем уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru