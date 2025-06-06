СМИ: Трамп в переговорах с Китаем делает акцент на экономике и торговле

Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает основной упор на торговые вопросы, тогда как тема Украины, включая предполагаемое сотрудничество Пекина с российским оборонным сектором, отходит на второй план. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По их издания, Белый дом рассматривает отношения с Китаем преимущественно через призму экономических интересов, стремясь добиться уступок в области тарифов и доступа к китайскому рынку. Один из собеседников агентства отметил, что в недавнем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему украинского конфликта или связей Пекина с Москвой. По словам источника, президент дал понять, что главным приоритетом остается торговля, а не геополитические вопросы.