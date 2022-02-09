Хоккеисты РФ вымучили победу у Швейцарии на старте Олимпиады
Сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде в Пекине с победы с минимальным счётом над командой Швейцарии. Единственную шайбу в самой концовке первого периода забросил Антон Слепышев.
Нападающий, выступающий за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, на скорости обогнул ворота и набросил с неудобной руки. Защитник швейцарцев неудачно подставил конёк и срезал шайбу в свои ворота.
Автор гола в дальнейшем едва не подвёл команду. В концовке второго периода Слепышев получил двойной малый штраф 2+2. Он боднул головой Янника Вебера после того, как швейцарец толкнул россиянина на борт.
Игроки НХЛ не приехали на Олимпиаду в Пекине. Руководство Национальной хоккейной лиги решило не отпускать их на игры из-за пандемии коронавируса. Российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом Олимпийского комитета России.
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