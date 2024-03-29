Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»
Новым главным тренером новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин. Об этом заявили в пресс-службе команды.
Ранее «Сибирь» сообщила, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кривокрасов покинет свой пост. Также клуб оставят тренеры Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий, Александр Сыроватский.
«Хоккейный клуб... достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин», — отмечается в заявлении.
В команде указали, что в настоящее время ведется обсуждение условий соглашения. «Сибирь» пообещала опубликовать официальную информацию 1 мая.
Анвар Гатиятулин ранее работал в системе челябинского «Трактора», в 2016-2018 и 2020-2023 годах специалист был главным тренером команды.
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