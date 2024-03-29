Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»

Новым главным тренером новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин. Об этом заявили в пресс-службе команды.

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Ранее «Сибирь» сообщила, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кривокрасов покинет свой пост. Также клуб оставят тренеры Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий, Александр Сыроватский.

«Хоккейный клуб... достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин», — отмечается в заявлении.

В команде указали, что в настоящее время ведется обсуждение условий соглашения. «Сибирь» пообещала опубликовать официальную информацию 1 мая.

Анвар Гатиятулин ранее работал в системе челябинского «Трактора», в 2016-2018 и 2020-2023 годах специалист был главным тренером команды.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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