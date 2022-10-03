Хоккеиста Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятку за уклонение от армии

Суд в Уфе приговорил игрока ханты-мансийского хоккейного клуба «Югра» Владислава Лукина к штрафу в 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Еще один хоккеист сознался в уклонении от армии

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», — вынесла вердикт судья Ленинского районного суда.

Хоккеиста признали виновным в покушении на преступление и даче взятки. По данным следствия, Лукин передал посреднику почти 230 тысяч рублей, однако посредник не передавал средства должностным лицам за выдачу военного билета и получение водительского удостоверения. Суд счел возможным назначение штрафа спортсмену.

Ранее Лукина, а также хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева обвинили в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы. Впоследствии Лукин признался в даче взятки за получение водительских прав и дал признательные показания по факту приобретения военного билета, пишет РИА ФАН. В ходе слушаний спортсмен заявил, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу в армии по повестке, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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