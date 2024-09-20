Хоккеист Ягр планирует завершить карьеру в конце сезона

По данным портала, 52-летний нападающий закончит карьеру после сезона-2024/25. Сейчас Ягр играет за чешский «Кладно».

Яромир Ягр выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в составе клуба «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли в 1991-м и 1992-м годах. Вместе со сборной Чехии нападающий завоевал золото Олимпийских игр 1998 года, дважды выиграл чемпионаты мира (в 2005-м и 2010-м), стал бронзовым призером Олимпиады в 2006 году. В локаутном сезоне 2004-2005 и в 2008-2011 годах игрок выступал за ХК «Авангард» из Омска.

