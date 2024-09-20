Хоккеист Ягр планирует завершить карьеру в конце сезона
Чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр планирует завершить карьеру. Об этом пишет The Athletic.
По данным портала, 52-летний нападающий закончит карьеру после сезона-2024/25. Сейчас Ягр играет за чешский «Кладно».
Яромир Ягр выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в составе клуба «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли в 1991-м и 1992-м годах. Вместе со сборной Чехии нападающий завоевал золото Олимпийских игр 1998 года, дважды выиграл чемпионаты мира (в 2005-м и 2010-м), стал бронзовым призером Олимпиады в 2006 году. В локаутном сезоне 2004-2005 и в 2008-2011 годах игрок выступал за ХК «Авангард» из Омска.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хоккеист Ягр планирует завершить карьеру в конце сезона
- Гладков: ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область БПЛА за сутки
- ЦБ: Банки не смогут брать комиссию за оплату налогов и кружков через СБП
- Украинские дроны атаковали Энергодар
- На мосту в Новокузнецке столкнулись восемь автомобилей
- Депутат Рады сообщил об обсуждении в офисе Зеленского подготовки к выборам
- Греция выдала России скрывавшегося за границей наркоторговца из Башкирии
- В ИНП РАН заявили о сокращении числа трудоспособных россиян к 2050 году
- Кадыров рассказал о направлении двух электрокаров Cybetruck в зону СВО
- Татьяна Васильева ушла из Ленкома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru