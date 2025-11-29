Хоккеист Ковальчук попал в базу данных «Миротворца»

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Илья Ковальчук попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом свидетельствуют данные портала.

Президент Паралимпийского комитета РФ попал в базу «Миротворца»

Также на ресурсе разместили данные олимпийских чемпионов по хоккею Валерия Каменского и Вячеслава Буцаева. Спортсменов заподозрили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Илье Ковальчуку 42 года, он выиграл золото на Олимпийских играх в 2018 году. В свою очередь, 59-летний Валерий Каменский - олимпийский чемпион 1988 года. При этом 55-летний Вячеслав Буцаев выигрывал Олимпиаду в 1992-м.

ФОТО: РИА Новости
