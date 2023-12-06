Хоккейный клуб «Сибирь» уволил главного тренера Немировски

Дэвид Немировски покинул пост главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Кержакова уволили с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы

Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский пояснил, что руководство «категорически не устраивают нынешние результаты». «Сибирь» сыграла 40 матчей и потерпела 23 поражения.

«Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока ещё есть возможность поправить ситуацию», - указал он.

Исполнять обязанности главного тренера временно будет Сергей Кривокрасов.

Ранее в отставку был отправлен главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятуллин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УвольнениеТренерКХЛХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры