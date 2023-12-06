Хоккейный клуб «Сибирь» уволил главного тренера Немировски
Дэвид Немировски покинул пост главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский пояснил, что руководство «категорически не устраивают нынешние результаты». «Сибирь» сыграла 40 матчей и потерпела 23 поражения.
«Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока ещё есть возможность поправить ситуацию», - указал он.
Исполнять обязанности главного тренера временно будет Сергей Кривокрасов.
Ранее в отставку был отправлен главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятуллин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уголовное дело по статье «теракт» возбудили после гибели депутата в Луганске
- «Кафе на вулкане» и «Врачи из ада»: Исторические книги, которые заинтересовали россиян
- Лариса Долина отправилась на гастроли вопреки болезни
- Апокалипсисом назвали в ООН ситуацию в секторе Газа
- Минцифры: Российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний
- Аналитики спрогнозировали рост инфляции до 7,6% по итогам 2023 года
- В парламенте ЛНР заявили о гибели депутата Попова при подрыве автомобиля
- СМИ: В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
- Шуфутинский назвал любимые места для отдыха
- Путин отправился из ОАЭ в Саудовскую Аравию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru