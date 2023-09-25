«Ходили пешком!»: Легенда «Зенита» раскритиковал футболистов за безвольную игру

В минувшее воскресенье «Локомотив» одержал волевую победу над «Зенитом», проигрывая по ходу матча 0:1. Победный гол москвичи забили в добавленное время. После девяти туров подопечные Сергея Семака туров идут в турнирной таблице на третьем месте с 17 очками, красно-зеленые отстают от «Зенита» на два очка.

«Матч получился скучный. Обе команды ходили пешком. «Зенит» быстро забил, и, видимо, посчитал, что легко выиграет этот матч. Включались не на полные обороты, а потом пропустили два мяча. Не без удачи, но виноваты в этом сами. Играли бы на полную мощь, такого бы не произошло», - сказал Горшков.

На фоне отсутствия новых спортивных вызовов подопечным Сергея Семака не хватает мотивации, считает он.

«Временами не хватает настроя. Сложно мотивировать, хотя игроки - сильные, команда - тоже. Но на каждый матч не получается. На более ответственные матчи собираются, показывают хорошую игру и обыгрывают соперника. Как только расслабляются, то появляются проблемы», - добавил ветеран клуба.

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