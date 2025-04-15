ХК ЦСКА опроверг информацию о переговорах с кандидатами на пост главного тренера

Как отметили в клубе, СМИ распространяют недостоверную информацию о переговорах ЦСКА с несколькими кандидатами на пост наставника.

«В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — указано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что клуб подведет итоги сезона-2024/25 в конце мая на заседании наблюдательного совета команды.

Ранее ЦСКА выбыл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

