ХК ЦСКА опроверг информацию о переговорах с кандидатами на пост главного тренера
Московский хоккейный клуб ЦСКА опроверг данные о переговорах с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Как отметили в клубе, СМИ распространяют недостоверную информацию о переговорах ЦСКА с несколькими кандидатами на пост наставника.
«В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — указано в заявлении.
В пресс-службе подчеркнули, что клуб подведет итоги сезона-2024/25 в конце мая на заседании наблюдательного совета команды.
Ранее ЦСКА выбыл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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