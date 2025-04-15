ХК ЦСКА опроверг информацию о переговорах с кандидатами на пост главного тренера

Московский хоккейный клуб ЦСКА опроверг данные о переговорах с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

СМИ: В допинг-пробе игрока хоккейного ЦСКА нашли мельдоний

Как отметили в клубе, СМИ распространяют недостоверную информацию о переговорах ЦСКА с несколькими кандидатами на пост наставника.

«В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — указано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что клуб подведет итоги сезона-2024/25 в конце мая на заседании наблюдательного совета команды.

Ранее ЦСКА выбыл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ХоккейЦСКА

Горячие новости

Все новости

партнеры