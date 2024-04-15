ХК «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина-2024

Хоккейный клуб «Металлург» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга и вышел в финал Кубка Гагарина-2024.

КХЛ объявила о продлении сроков проведения чемпионата

Финальная, седьмая игра полуфинальной серии прошла в Магнитогорске. Хозяева льда, благодаря шайбам Дмитрия Силантьева, Данилы Юрова и Дениса Зернова, победили со счётом 3:2.

Таким образом счёт в серии стал 4:3 в пользу «Металлурга», соперником которого в финале Кубка Гагарина-2024 будет ярославский «Локомотив».

Финальная серия стартует 18 апреля.

Ранее «Локомотив» выиграл полуфинальную серию против челябинского «Трактора» со счётом 4:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Колчин
ТЕГИ:ХоккейКубок ГагаринаКХЛМагнитогорск

Горячие новости

Все новости

партнеры