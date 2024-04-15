ХК «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина-2024
Хоккейный клуб «Металлург» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга и вышел в финал Кубка Гагарина-2024.
Финальная, седьмая игра полуфинальной серии прошла в Магнитогорске. Хозяева льда, благодаря шайбам Дмитрия Силантьева, Данилы Юрова и Дениса Зернова, победили со счётом 3:2.
Таким образом счёт в серии стал 4:3 в пользу «Металлурга», соперником которого в финале Кубка Гагарина-2024 будет ярославский «Локомотив».
Финальная серия стартует 18 апреля.
Ранее «Локомотив» выиграл полуфинальную серию против челябинского «Трактора» со счётом 4:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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