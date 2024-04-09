ХК «Автомобилист» сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024

Хоккейный клуб «Автомобилист» на последних секундах вырвал победу в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024 против «Металлурга».

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В первом периоде встречи, которая проходила в Екатеринбурге, магнитогорцы за семь минут забросили хозяевам площадки три шайбы. Однако «Автомобилист» сумел отыграть две их них, а во втором периоде сравнял счёт.

В третьем периоде Степан Хрипунов за семь секунд до финальной сирены забил сталеварам четвёртую шайбу, а затем Анатолий Голышев за секунду до финала поразил пустые ворота. Итог - 5:3 в пользу «Автомобилиста».

После четырёх матчей счёт в серии 2:2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.

Ранее ярославский «Локомотив» со счётом 4:0 выиграл серию против челябинского «Трактора» и стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Колчин
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