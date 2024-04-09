ХК «Автомобилист» сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024
Хоккейный клуб «Автомобилист» на последних секундах вырвал победу в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024 против «Металлурга».
В первом периоде встречи, которая проходила в Екатеринбурге, магнитогорцы за семь минут забросили хозяевам площадки три шайбы. Однако «Автомобилист» сумел отыграть две их них, а во втором периоде сравнял счёт.
В третьем периоде Степан Хрипунов за семь секунд до финальной сирены забил сталеварам четвёртую шайбу, а затем Анатолий Голышев за секунду до финала поразил пустые ворота. Итог - 5:3 в пользу «Автомобилиста».
После четырёх матчей счёт в серии 2:2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.
Ранее ярославский «Локомотив» со счётом 4:0 выиграл серию против челябинского «Трактора» и стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор МАГАТЭ предупредил о новых атаках на Запорожскую АЭС
- Уровень воды реки Урал у Оренбурга вырос до 931 сантиметров
- В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск
- Сотрудницу российского института отправили под домашний арест по уголовному делу
- Главе «Мелбет» предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей
- В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России
- Евросоюз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций
- Глава Гагаузии рассказала об обещании поддержки со стороны Путина
- ЦБ: волатильность рубля достигла минимума с 2021 года
- Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара в районе 93 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru