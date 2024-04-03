СКА заключит контракты с хоккеистами ЦСКА Григоренко и Плотниковым
Хоккейный клуб СКА заключит контракты на четырехлетний срок с хоккеистами Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым, которые сейчас выступают за ЦСКА. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Отмечается, что подписание контрактов состоится 1 мая, после того, как откроется рынок свободных агентов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Григоренко трижды завоевывал Кубок Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023), также он выиграл олимпийское золото в 2018 году вместе со сборной России и отметился бронзовой наградой на чемпионате мира-2019.
На счету Плотникова также три Кубка Гагарина: один в составе СКА (2017), два — в составе ЦСКА (2022, 2023). Также он серебряный призер Олимпиады в Пекине (2022). Кроме того, Плотников — обладатель медалей всех достоинств с чемпионатов мира.
Ранее руководство российского хоккейного клуба ЦСКА после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде приняло решение разорвать контракт с вратарем команды Иваном Федотовым.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Мухумаев задержан в Дагестане
- Во Франции сломался самолет Госсекретаря США Блинкена
- Театр Сатиры проведёт вечер памяти Ширвиндта в день его 90-летия
- В Москве из-за ветра погиб рабочий на стройке
- Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание
- Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
- Актер из «Брата-3» раскритиковал героя Бодрова-младшего за героизацию бандитизма
- Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице
- Мамаев намерен отсудить у бывшей жены 10 млн рублей
- Театр Сатиры проведёт вечер памяти Александра Ширвиндта 19 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru