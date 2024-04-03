СКА заключит контракты с хоккеистами ЦСКА Григоренко и Плотниковым

Отмечается, что подписание контрактов состоится 1 мая, после того, как откроется рынок свободных агентов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Григоренко трижды завоевывал Кубок Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023), также он выиграл олимпийское золото в 2018 году вместе со сборной России и отметился бронзовой наградой на чемпионате мира-2019.

На счету Плотникова также три Кубка Гагарина: один в составе СКА (2017), два — в составе ЦСКА (2022, 2023). Также он серебряный призер Олимпиады в Пекине (2022). Кроме того, Плотников — обладатель медалей всех достоинств с чемпионатов мира.

Ранее руководство российского хоккейного клуба ЦСКА после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде приняло решение разорвать контракт с вратарем команды Иваном Федотовым.

