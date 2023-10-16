ХК «Амур» оштрафует запрыгнувшего на чужую машину игрока Хохлачева

Ранее стало известно, что в ночь на 15 октября пьяный 30-летний форвард залез на крышу машины одного из местных жителей. Предположительно, на месте инцидента также находились защитник «Амура» Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. Позже Хохлачев объяснил свой поступок шуткой, пишет RT.

В клубе назвали поведение хоккеиста неприемлемым и отметили, что игрок будет оштрафован.

«В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Амура».

Также руководство команды заявило о намерении пересмотреть требования к поведению спортсменов в свободное время, чтобы не допустить происшествий, «порочащих честь клуба».

