ХК «Амур» оштрафует запрыгнувшего на чужую машину игрока Хохлачева
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» принес извинения за поведение своего игрока Александра Хохлачева, который залез на чужой автомобиль, и принял решение оштрафовать хоккеиста. Об этом заявили в пресс-службе команды.
Ранее стало известно, что в ночь на 15 октября пьяный 30-летний форвард залез на крышу машины одного из местных жителей. Предположительно, на месте инцидента также находились защитник «Амура» Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. Позже Хохлачев объяснил свой поступок шуткой, пишет RT.
В клубе назвали поведение хоккеиста неприемлемым и отметили, что игрок будет оштрафован.
«В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Амура».
Также руководство команды заявило о намерении пересмотреть требования к поведению спортсменов в свободное время, чтобы не допустить происшествий, «порочащих честь клуба».
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