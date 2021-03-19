«Химки» выиграли у «Рубина» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Подмосковный ФК "Химки" обошел казанский "Рубин" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.



Встреча состоялась в Казани. В составе "Химок" отличился Резиуан Мирзов, забивший гол с пенальти, а также Павел Могилевец и Илья Кухарчук. Среди футболистов "Рубина" забить мяч смог Джордже Деспотович.

Отмечается, что "Химки" провели серию из 10 беспроигрышных матчей, два из которых закончились вничью. В настоящий момент команда с 35 баллами расположилась на девятом месте в турнирном рейтинге.

"Рубин" занимает восьмое в списке РПЛ, у клуба 37 очков по итогам 23 встреч. Ранее команда также провела серию из пяти беспроигрышных матчей, уступив лишь московскому "Локомотиву" 5 декабря. "Химки" проведут следующую игру 5 апреля, их соперником станет петербургский "Зенит". В свою очередь, "Рубин" встретится с "Сочи" 3 апреля.