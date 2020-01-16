«Химки» обыграли «Реал» в матче Евролиги

Баскетбольный клуб "Химки" одержали победу в матче с мадридским "Реалом" в матче 20-го тура Евролиги.

Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25) в пользу российской команды.

По данным агентства, эта победа для подмосковного клуба стала девятой в чемпионате, также на счету у команды 11 поражений. На данный момент в рейтинговой таблице турнира «Химки» находятся на 11 месте. «Реал» в свою очередь занимает второе место при 15 победах и 5 поражениях.

Ранее 14 января баскетболисты ЦСКА также нанесли поражение "Реалу". Игра завершилась со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12) в пользу армейцев.

