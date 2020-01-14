Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над мадридским "Реалу" в матче девятнадцатого тура Евролиги.

Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12) в пользу российской команды.

По данным агентства, эта победа для армейцев стала тринадцатой в чемпионате. В настоящее время ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирном рейтинге, «Реал», у которого на счету 15 побед, находится на втором месте.



