«Будет сенсация!» «Химкам» пожелали удачи в матче с «Зенитом»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее сообщил, что футбольный клуб «Химки» решил выступать в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. По его словам, клуб нашел бюджет для выступления в следующем сезоне в элитном дивизионе.

Ранее «Химки» вышли в финал Кубка России, где 25 июля встретятся с петербургским «Зенитом».

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович в эфире НСН не стал исключать шансов на победу «Химок» в предстоящем матче. Однако он признался, что они крайне малы, и успех вероятен только в случае несерьезного отношения к игре «Зенита».

«Шансы на победу у «Химок» не очень хорошие. Команда укомплектована значительно хуже. Если только у «Зенита» отношение к игре будет не слишком серьезное, тогда будут какие-то шансы. А если «Зенит» соберется и не отнесется к этой игре расхлябано, то шансов у «Химок» не много. Но это футбол! Кто мог подумать, что «Химки» обыграют «Урал»? Пока, на первый взгляд, кажется, что им будет тяжело. Но все бывает. Будем надеяться, что игра нам подарит определенную интригу, и ее будет интересно смотреть», - добавил Гершкович.