«Будет сенсация!» «Химкам» пожелали удачи в матче с «Зенитом»
Ветераны футбола в эфире НСН дали свои прогнозы на предстоящий финал Кубка России между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее сообщил, что футбольный клуб «Химки» решил выступать в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. По его словам, клуб нашел бюджет для выступления в следующем сезоне в элитном дивизионе.
Ранее «Химки» вышли в финал Кубка России, где 25 июля встретятся с петербургским «Зенитом».
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович в эфире НСН не стал исключать шансов на победу «Химок» в предстоящем матче. Однако он признался, что они крайне малы, и успех вероятен только в случае несерьезного отношения к игре «Зенита».
«Шансы на победу у «Химок» не очень хорошие. Команда укомплектована значительно хуже. Если только у «Зенита» отношение к игре будет не слишком серьезное, тогда будут какие-то шансы. А если «Зенит» соберется и не отнесется к этой игре расхлябано, то шансов у «Химок» не много. Но это футбол! Кто мог подумать, что «Химки» обыграют «Урал»? Пока, на первый взгляд, кажется, что им будет тяжело. Но все бывает. Будем надеяться, что игра нам подарит определенную интригу, и ее будет интересно смотреть», - добавил Гершкович.
Более оптимистично высказался о грядущей игре заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили. В комментарии НСН он выразил поддержку подмосковной команде и пожелал ей победы в финале.
«Мне очень бы хотелось, чтобы «Химки» закрепились в российской премьер-лиге, у них очень достойные тренеры. Там работал хороший парень (Андрей) Талалаев, сейчас (Сергей) Юран. И вообще, «Химки» – это то же самое, что и Москва. Поэтому я желаю им самого доброго. Если они обыграют «Зенит», это будет сенсация. Желаю им удачи!» - заявил он.
«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тем самым заслужив право на повышение в классе.
Ранее сообщалось, что в «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака». Тренер команды Сергей Юран рассказал о планах клуба на трансферы. В своем комментарии Юран упомянул сотрудничество со «Спартаком».
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