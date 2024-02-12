Хиддинк назвал отстранение сборной России плохим знаком для мирового футбола

Бывший главный тренер сборной России и махачкалинского «Анжи» Гус Хиддинк высказался против отстранения российских команд от международных турниров. Его слова приводит «РБ Спорт».

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«Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», - отметил голландец.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Национальная команда провела восемь товарищеских матчей с различными командами, на счету подопечных Валерия Карпина три победы, четыре ничьи и одно поражение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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