Хиддинк назвал отстранение сборной России плохим знаком для мирового футбола
12 февраля 202415:22
Бывший главный тренер сборной России и махачкалинского «Анжи» Гус Хиддинк высказался против отстранения российских команд от международных турниров. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», - отметил голландец.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Национальная команда провела восемь товарищеских матчей с различными командами, на счету подопечных Валерия Карпина три победы, четыре ничьи и одно поражение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru