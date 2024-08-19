Хэмилтон: Я вырезал из сценария фильма о «Формуле 1» откровенную ерунду

Семикратный чемпион мира, который является одним из продюсеров ленты, пояснил, что его редактуре подверглись эпизоды, связанные непосредственно с гонками.

Он указал, что сценарист Эрен Крюгер провёл большую исследовательскую работу, но из готового сценария всё же пришлось вырезать «откровенную ерунду».

«Например, в сценарии была авария, когда болид врезается в стену, переворачивается в воздухе и приземляется на колёса, после чего продолжает гонку. Такого «Формуле 1» не бывает», - рассказал Хэмилтон.

Ранее организаторы чемпионата «Формула 1» и компания Apple Original Fims объявили, что мировая премьера фильма «F1» состоится 25 июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

