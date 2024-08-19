Хэмилтон: Я вырезал из сценария фильма о «Формуле 1» откровенную ерунду
Британский пилот «Формулы 1» Льюис Хэмилтон в интервью Esquire заявил, что тщательно исправлял сценарий фильма о чемпионате «F1» с Брэдом Питтом.
Семикратный чемпион мира, который является одним из продюсеров ленты, пояснил, что его редактуре подверглись эпизоды, связанные непосредственно с гонками.
Он указал, что сценарист Эрен Крюгер провёл большую исследовательскую работу, но из готового сценария всё же пришлось вырезать «откровенную ерунду».
«Например, в сценарии была авария, когда болид врезается в стену, переворачивается в воздухе и приземляется на колёса, после чего продолжает гонку. Такого «Формуле 1» не бывает», - рассказал Хэмилтон.
Ранее организаторы чемпионата «Формула 1» и компания Apple Original Fims объявили, что мировая премьера фильма «F1» состоится 25 июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Познер назвал Донахью близким другом и выдающимся журналистом
- Белгородские власти ограничат въезд еще в пять населенных пунктов
- Путин назначил нового главу Фонда перспективных исследований
- Жителям Курской области предложили проголосовать досрочно на выборах губернатора
- Хэмилтон: Я вырезал из сценария фильма о «Формуле 1» откровенную ерунду
- Десять посетителей колеса обозрения в Москве были заблокированы около часа
- Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани
- Лавров назвал слухами скрытые контакты Москвы и Киева
- Предприниматели Курской области получат отсрочку по уплате налогов
- Мужчина ранен в Белгородской области после атаки БПЛА авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru