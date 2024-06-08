Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Канады «Формулы-1»
Семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон из Mercedes стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1».
Время Хэмилтона составило одну минуту 12,549 секунды.
Вторым стал Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,374). Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл (+0,408).
Ранее подчиненная обвинила руководителя команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиана Хорнера в домогательствах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хорнер отправлял девушке сообщения сексуального характера. Позже он предложил ей 820 тысяч долларов за молчание.
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