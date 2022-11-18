«Формула-1» запускает гоночную серию для женщин

«Формула-1» анонсировала создание новой гоночной серии для женщин F1 Academy. Ее целью станет развитие и подготовка молодых гонщиц к переходу в более серьезные чемпионаты. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

В первых состязаниях в рамках новой гоночной серии примут участие 15 спортсменок из пяти женских команд. Они уже были участницами соревнований «Формулы-2» и «Формулы-3».