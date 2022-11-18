«Формула-1» запускает гоночную серию для женщин
«Формула-1» анонсировала создание новой гоночной серии для женщин F1 Academy. Ее целью станет развитие и подготовка молодых гонщиц к переходу в более серьезные чемпионаты. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".
В первых состязаниях в рамках новой гоночной серии примут участие 15 спортсменок из пяти женских команд. Они уже были участницами соревнований «Формулы-2» и «Формулы-3».
Команды будут использовать шасси Tatuus T421. Поставщиком шин станет итальянская компания Pirelli. Первый сезон F1 Academy будет состоять из семи этапов, на каждом из которых будет проведено по три гонки. Он запланирован на 2023 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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