Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу на Гран-при Испании, в ходе очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

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Вторым к финишу приехал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Он уступил победителю шесть кругов гонки. На третьем месте - финн Валттери Боттас, представляющий Mercedes.

Россиянин Никита Мазепин из Haas на финише оказался последним, 19-м.

Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 94 очка, отмечает «Интерфакс».

Пятый этап чемпионата - Гран-при Монако – состоится 20-23 мая в Монте-Карло.

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ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:ПобедаАвтогонкиФормула-1
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