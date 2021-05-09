Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу на Гран-при Испании, в ходе очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».
Вторым к финишу приехал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Он уступил победителю шесть кругов гонки. На третьем месте - финн Валттери Боттас, представляющий Mercedes.
Россиянин Никита Мазепин из Haas на финише оказался последним, 19-м.
Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 94 очка, отмечает «Интерфакс».
Пятый этап чемпионата - Гран-при Монако – состоится 20-23 мая в Монте-Карло.
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