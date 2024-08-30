Хэмилтон одержал победу во второй практике Гран-при Италии «Формулы-1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на 16-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Италии, который проходит на автодроме в Монце. Хэмилтон установил время 1 минута 20,738 секунды.

На втором месте оказался Ландо Норрис из «Макларена», отставший на 0,003 секунды от лидера, а на третьем месте расположился испанец Карлос Сайнс из команды «Феррари», отставший на 0,103 секунды. Действующий чемпион мира, нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», занял 14-е место, проиграв 0,872 секунды.