Хачанов выиграл российское дерби в третьем круге «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) обыграл своего соотечественника Романа Сафиуллина.

Хачанов с победы стартовал на «Мастерсе» в Париже

Российское дерби продлилось два часа и девять минут. По итогам трёх сэтов сильнее оказался Хачанов, занимающий 15-ю строчку в мировом рейтинге: 4:6, 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Париже проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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