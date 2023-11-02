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Хачанов выиграл российское дерби в третьем круге «Мастерса» в Париже

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Ранее российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Париже проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову, сообщает RT .

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Российское дерби продлилось два часа и девять минут. По итогам трёх сэтов сильнее оказался Хачанов, занимающий 15-ю строчку в мировом рейтинге: 4:6, 6:4, 6:2.

Российский теннисист Карен Хачанов в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) обыграл своего соотечественника Романа Сафиуллина.

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