Хачанов выиграл российское дерби в третьем круге «Мастерса» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) обыграл своего соотечественника Романа Сафиуллина.
Российское дерби продлилось два часа и девять минут. По итогам трёх сэтов сильнее оказался Хачанов, занимающий 15-ю строчку в мировом рейтинге: 4:6, 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).
Ранее российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Париже проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову, сообщает RT.
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