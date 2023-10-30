Хачанов с победы стартовал на «Мастерсе» в Париже

Россиянин Карен Хачанов с победы стартовал на проходящем в Париже последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс».

Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

В матче первого круга российский теннисист, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, встречался с 43-й ракеткой мира австралийцем Максом Пёрселлом. Игра, которая продлилась один час и 24 минуты, завершилась победой Хачанова со счётом 6:4, 6:4.

В следующем круге россиянин встретится с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция).

Ранее россиянин Даниил Медведев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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