Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монако
Греческий теннисист Стефанос Циципас выбил россиянина Карена Хачанова из проходящего в Монте-Карло (Монако) турнире серии «Мастерс».
Четвертфинальный матч продлился один час и 23 минуты. Итоговый счёт - 2:0 (6:4, 6:2) в пользу Циципаса, который в полуфинале встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).
После поражения Хачанова в сетке турнира представителей России не осталось.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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