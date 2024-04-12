Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монако

Четвертфинальный матч продлился один час и 23 минуты. Итоговый счёт - 2:0 (6:4, 6:2) в пользу Циципаса, который в полуфинале встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

После поражения Хачанова в сетке турнира представителей России не осталось.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

