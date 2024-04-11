Хачанов выбил Медведева из турнира «Мастерс» в Монте-Карло

В третьем круге россиянин встречался со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Игра, которая продлилась один час и 53 минуты, завершилась со счётом 2:0 (6:3, 7:5) в пользу Хачанова.

В четвертьфинале соперником российского теннисиста станет представитель Греции Стефанос Циципас, который в третьем круге обыграл Александра Зверева из Германии.

Ранее Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

