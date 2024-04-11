Хачанов выбил Медведева из турнира «Мастерс» в Монте-Карло
Теннисист Карен Хачанов стал победителем российского дерби в рамках грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В третьем круге россиянин встречался со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Игра, которая продлилась один час и 53 минуты, завершилась со счётом 2:0 (6:3, 7:5) в пользу Хачанова.
В четвертьфинале соперником российского теннисиста станет представитель Греции Стефанос Циципас, который в третьем круге обыграл Александра Зверева из Германии.
Ранее Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru