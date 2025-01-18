Хачанов проиграл Микельсену и покинул Australian Open
18 января 202509:48
Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Спортсмен из РФ уступил американцу Алексу Микельсену. Матч в третьем круге завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу представителя США.
После проигрыша Хачанова в мужской сетке Australian Open не осталось ни одного игрока из России. Из турнира ранее выбыли Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Даниил Медведев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Смена места инаугурации Трампа застала организаторов врасплох
- В Москве внедорожник упал в реку в районе Нагатинской набережной
- На Камчатке СК возбудил дело после заражения пациентов онкодиспансера гепатитом
- СМИ: Специалисты завершили судмедэкспертизу после смерти пресс-секретаря Шамана
- Блинкен назвал «несвободными» предстоящие президентские выборы в Белоруссии
- Хачанов проиграл Микельсену и покинул Australian Open
- В ЛНР шесть населенных пунктов остались без воды из-за аварии
- Семью Ходорковского захотели выписать из квартиры в Москве
- Госдолг США достиг $36,174 трлн
- СМИ: Миллионеры массово покидают Великобританию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru