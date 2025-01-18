Хачанов проиграл Микельсену и покинул Australian Open

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

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Спортсмен из РФ уступил американцу Алексу Микельсену. Матч в третьем круге завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу представителя США.

После проигрыша Хачанова в мужской сетке Australian Open не осталось ни одного игрока из России. Из турнира ранее выбыли Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Даниил Медведев.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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