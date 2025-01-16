Даниил Медведев сенсационно вылетел с Australian Open — 2025

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пройти в третий круг Australian Open — 2025 и вылетел с турнира.

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Россиянин, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, сенсационно уступил в пятисетовом мачте 121-й ракетке мира американцу Лёнеру Тину.

Встреча, которая длилась почти пять часов, завершилась победой представителя США со счётом 3:2 (6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6).

Ранее россиянка Мирра Андреева выиграла матч против представительницы Японии Моюки Учижимы и вышла в третий круга Открытого чемпионата Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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