Хачанов обыграл Коккинакиса и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

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Встреча, которая продлилась три часа и 42 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу российского теннисиста.

Соперником Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина взяла верх над представительницей США Пэйтон Стирнс в третьем круге Открытого чемпионата Франции, завершив матч в дух партиях со счетом 6:0, 6:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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