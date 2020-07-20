Появились подробности о новом бое Хабиба Нурмагомедова

Российской чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок в октагоне в октябре 2020 года в Абу-Даби, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Глава промоушена рассматривает Абу-Даби как новую бойцовскую столицу мира, передаёт телеканал «360».

Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи, который в мае победил Тони Фергюсона – бойца, с которым должен был драться россиянин.