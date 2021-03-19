Хабиб Нурмагомедов официально ушел из спорта

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально заявил о завершении своей спортивной карьеры, пишет ТАСС.

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре он победил американца Джастина Гэтжи и позже сообщил, что завершает свою карьеру. Нурмагомедов добавил, что его решение связано с обещанием маме.