Хабиб Нурмагомедов официально ушел из спорта
19 марта 202107:38
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально заявил о завершении своей спортивной карьеры, пишет ТАСС.
Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре он победил американца Джастина Гэтжи и позже сообщил, что завершает свою карьеру. Нурмагомедов добавил, что его решение связано с обещанием маме.
Президент UFC Дэйн Уайт в Twitter поблагодарил спортсмена и пожелал ему наслаждаться «тем, что будет дальше».
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru